Міністр оборони Британії вважає, що президент РФ Володимир Путін не збирається зупинятися у війні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна Росії проти України може тривати щонайменше рік. Але президент РФ Володимир Путін уже програв.

Про це Воллес сказав в інтерв'ю для LBC. Зокрема, на запитання, чи доведеться через 12 місяців знову сидіти і обговорювати війну, британський міністр відповів: "Я думаю, що ми будемо".

"Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, але й до її власних солдатів. Ви знаєте, ми сидимо тут 12 місяців і 188 тис. російських солдатів вбиті або поранені в результаті цього катастрофічного прорахунку і агресії президента Путіна", - сказав Воллес.

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"І ви знаєте, коли хтось переступає межу, і вони думають, що це нормально чинити так стосовно власних людей - керувати м'ясорубкою в армії, то, я думаю, що він не збирається зупинятися", - сказав Воллес.

Він додав, що Путін вже зазнав провалу у його меті окупувати усю Україну, коли 97% його армії вже задіяно у війні, а дві третини його танків вже знищено.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що на фронті зараз перебуває 90% всіх мобілізованих росіян. Росіяни також вичерпали на понад 60% резерви техніки, що перебувала на довгостроковому зберіганні. За його словами, на Україну з середини й до кінця весни чекають вирішальні бої, і це стане переломним моментом у війні.

У жовтні 2022 року Буданов заявляв, що бойові дії на території України повинні закінчитися в кінці весни - до літа 2023 року. Для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року. Сьогодні, 23 лютого 2023 року, він заявив, що не відходить від своїх прогнозів: до літа бойові дії мають завершитися.

Аналітики ISW також відзначають, що Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні. У наступі, який росіяни почали на кількох напрямках на початку лютого, вони поки не досягли значних успіхів, проте їхній особовий склад і ресурси продовжують виснажуватися. В ISW також цитують заяву голови ГУР Кирила Буданова, який зазначив, що російський наступ настільки неефективний, що його майже непомітно.

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