Окупанти намагаються створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК на Росії.

Росія призначила нового "смотрящого" за в’язницями на своїй та тимчасово окупованих територіях України.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, новим "смотрящим" за в’язницями на всій території РФ та тимчасово окупованих територіях України став Армен Саркисян (Армен Горлівський) - кримінальний авторитет з Горлівки, близький до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський). Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці. Від 24 лютого займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

"Одним з головних напрямків його діяльності визначено створення нової "приватної військової компанії". Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проекту має стати сумнозвісна ПВК "вагнер". "Новобранців" для ПВК набиратимуть в саме місцях позбавлення волі", - зазначають у ГУР.

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Цей "проект" має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК. Спонсором нової ПВК став російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян - прокремлівський бізнесмен вірменського походження, один зі спонсорів російської агресії проти України.

"Створення нової структури - спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК на Росії", - зазначають у розвідці.

Найманці на війні в Україні

Найактивніше в Україні воюють найманці ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Втім, компанія в певний момент відчува брак "гарматного м'яса", тому пішла на вербування в'язнів.

Ще в серпні стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених. Він їздив колоніями і закликав росіян вирушати на війну проти України. На тлі провалів і постійних втрат РФ, так країна-агресор намагається компенсувати брак живої сили.

У листопаді УНІАН вже повідомляв, що в Росії з колоній зникли тисячі ув'язнених на тлі війни в Україні. Число людей в російських колоніях за два перших місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі. Це пов'язують з тим, що ув'язнених вербують в ПВК "Вагнера".

За даними українського Генштабу, в Донецьку область переміщено окремі підрозділи окупантів з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець описав ситуацію під Бахмутом. Він зазначив, що там діють як "мобіки", так і найманці ПВК Євгена Пригожина "Вагнер".

Виявилося, у них дуже нахабна тактика. Однак це все одно не допомагає окупантам захопити Бахмут.

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