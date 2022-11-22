Крім того, виявлено перегрупування ворожих військ у Запорізькій області.

В Донецьку область переміщено окремі підрозділи окупантів з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Як зазначили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, підрозділи перемістили з метою нарощення угруповання російських військ.

"У тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Ситуація на Донеччині

Російські війська намагаються посилити свої позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. За даними ISW, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військових.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що атаки росіян на Авдіївському напрямку в Донецькій області не стануть успішними навіть після підкріплення професійними військовими, які вийшли з-під Херсону.

Крім того, росіяни не припиняють бити по цивільній інфраструктурі Донеччини. Так, 22 листопада 2022 року окупанти обстріляли Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого було поранено двох людей.

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