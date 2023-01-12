Вони нібито готують позов.

В окупаційній адміністрації Криму заявили, що вимагатимуть від України відшкодування збитків за вибух на Кримському мосту.

Про це заявив "глава кримського парламенту" Володимир Константинов. Україні "обов'язково буде пред'явлений" позов, цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

"Є й економічний збиток. Криму в результаті утруднення руху по мосту було завдано чималої шкоди, який цілком може бути порахований і включений в суму нашого позову Україні", - сказав Константинов.

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Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, що 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався сильний вибух, почалася пожежа.

В результаті інциденту частково обрушилися два автомобільних прольоти. У Росії заявили, що зможуть повністю відремонтувати міст у липні 2023 року.

У британській розвідці вважають, що Росія не зможе закінчити ремонт Кримського мосту в обіцяні терміни.

Повідомлялося, що через вибух було пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

Російський президент Путін назвав вибух на мосту "терактом". Він звинуватив у причетності до вибуху спецслужби України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до події на мосту.

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