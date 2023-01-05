"Спекотна" подія на спорудженні окупантів сталася на початку жовтня 2022 року.

У мережі з'явилися знімки пошкодженого внаслідок вибуху на початку жовтня 2022 року Кримського мосту. Фото опублікував в Twitter OSINT-аналітик Брейді Ефрік.

За його словами, знімок був зроблений 3 січня. Ефрік каже, на ньому зображено, що працівники досі усувають пошкодження на спорудженні окупантів.

"Кримський міст був зруйнований майже три місяці тому, але на супутникових знімках видно, що робітники досі усувають пошкодження", — йдеться в повідомленні аналітика.

Відео дня

Вибух на Кримському мосту

8 жовтня 2022 року стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту сталася сильна пожежа та вибух, внаслідок чого були частково обвалені два автомобільних прольоти.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Кримському мосту "терактом" і заявив, що до його здійснення причетні українські спецслужби. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ.

У РФ обіцяли закінчити ремонт на Кримському мосту липня 2023 року, експерти стверджують, що це займе більше часу.

Вас також можуть зацікавити новини: