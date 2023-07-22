З незаконним Кримським мостом знову виникли проблеми.

Окупанти повністю перекрили рух Кримським мостом без пояснення причин. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський міст: оперативна інформація", на який посилаються федеральні ЗМІ Росії.

"Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходяться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", – йдеться в повідомленні.

Дане перекриття моста не було анонсовано заздалегідь, його причини і строки поки не називаються.

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Ситуація з Кримським мостом

У ніч на 17 липня біля Кримського мосту прогримів потужний вибух. Як стало відомо згодом, в результаті вибуху два прольоти автомобільної частини моста сильно зрушилися в бік, один при цьому частково повис над водою. Через це нормальний рух мостом став неможливим.

Після огляду пошкоджень окупанти заявили, що на заміну пошкоджених прольотів буде потрібно кілька місяців і значні витрати. Поки відновлюватимуть проліт, що повис над водою, по другому - менш пошкодженому – вирішили тимчасово пустити легковий транспорт. Однак проїзна здатність моста виявилася сильно обмеженою.

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