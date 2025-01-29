Внаслідок атаки відбулося чотири влучання по території нафтобази.

Нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижегородської області РФ атакували дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Як повідомляють джерела УНІАН в ГУР, обʼєкт, що забезпечує діяльність російських окупаційних військ, був атакований близько опівночі за місцевим часом.

Мешканці Кстово у соцмережах повідомляють про щонайменше три вибухи на підприємстві. Водночас джерела ГУР стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази.

За інформацією української розвідки, внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень, усі чотири БПЛА, випущені по ворожому обʼєкту, досягли цілей.

У місцевих російських пабліках користувачі виклали відео масштабної пожежі на нафтобазі.

Удар по НПЗ в Кстово

Вночі російські пабліки повідомили про атаку невідомих дронів на НПЗ в Нижньогородській області Росії. Повідомлення супроводжувались відео та фото з великою пожежею.

У березні минулого року дрони вже атакували цей НПЗ.

У Кстово знаходиться нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", а поряд з ним у промзоні - хімічні підприємства та теплоелектростанція. Це четвертий за обсягами виробництва НПЗ, який переробляє понад 15 млн тонн сирої нафти на рік.

Зазначимо, що українські дрони регулярно атакують російські нафтобази. Так, 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали успішного удару по нафтобазі в Калузької області РФ. Тоді під ударом опинилася нафтобаза "Роснефти" у населеному пункті Людинове Калузької області.

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