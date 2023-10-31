Президент України розкрив, що саме обговорювалось.

Під час засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема в Куп’янську, Авдіївці, Херсоні, а також заслухали доповіді командувачів.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо безпеки у Чорному морі та ситуації на фронті. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка. Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук", - зазначив він.

Також, за словами Зеленського, під час засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема в Куп’янську, Авдіївці, Херсоні, а також заслухали доповіді командувачів.

Крім того, як заявив Зеленський, було обговорено питання нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту та графіки постачання зброї від партнерів.

Зеленський змінив склад Ставки

Раніше Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Так, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача увійде Баргилевич Анатолій Владиславович, який є командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Водночас Сергія Крука (екс-глава Державної служби з надзвичайних ситуацій) та Ігоря Танцюру (колишній командувач Сил ТРО) зі складу Ставки виведено.

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