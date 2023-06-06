Він поспішив запевнити, що у підтоплених містах життя продовжується, за винятком "маленьких неприємностей".

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо записав цинічне відео на тлі затопленої внаслідок підриву ГЕС Нової Каховки, запевняючи, що у місті "паніки нема".

"Нова Каховка та всі міста, розташовані нижче по течії, а це Олешки, Гола Пристань, Херсон, живуть. Люди спокійно рухаються вулицями. Щойно проїжджав вулицею: спокійно працюють автозаправки, деякі магазини, навіть підприємства. Але, це життя через підрив... виведення з ладу Каховської греблі порушено", - заявив гауляйтер.

Зрадник зазначив, що ці "маленькі неприємності" минуть, щойно впаде рівень води. Він прогнозує, що це станеться "достатньо скоро".

В іншому відео Сальдо заявив, що особисто проїхався затопленою через теракт росіян Новою Каховкою, а також інших містах.

"Люди спокійні, працюють. Ось, в кількох кварталах звідси взагалі не відчувається присутність великої води", - запевняє гауляйтер.

Росія підірвала Каховську ГЕС - що відомо

В ніч на 6 червня Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

Характер ушкоджень свідчить, що дамбу підірвали зсередини. Про жодні ракетні удари не може йти мова. Станом на 11:00 наслідки підриву Каховської ГЕС контролюються. Жоден з населених пунктів не пішов під воду.

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