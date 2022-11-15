Найбільш складна ситуація в північних і центральних областях, тому там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів, а у Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

Зафіксовані "прильоти" в енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах країни.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго" у Telegram.

"​​Рашисти знову намагаються вимкнути світло в країні. Під час нової масштабної ракетної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є "прильоти" в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найбільш складна ситуація в північних і центральних областях, тому там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів, а у Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

Ракетні удари по Україні 15 листопада: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

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