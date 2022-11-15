Зафіксовані "прильоти" в енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах країни.
Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго" у Telegram.
"Рашисти знову намагаються вимкнути світло в країні. Під час нової масштабної ракетної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є "прильоти" в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільш складна ситуація в північних і центральних областях, тому там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів, а у Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.
Ракетні удари по Україні 15 листопада: що відомо
Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.
У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.
Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.
Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.
В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".