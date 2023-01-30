Постраждав також оператор, який перебував поруч.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "кадирівці" зґвалтували російську пропагандистку з НТВ та побили оператора.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", цю тему в РФ заборонили висвітлювати в новинах, але канал вже звернувся до слідчого комітету Росії.

Як зазначається у заяві НТВ до слідкому РФ, пропагандистка Ольга Зєнкова та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли в ресторані "Воронцовський", коли на них напали окупанти, які представилися "бійцями батальйону Ахмат".

Відео дня

Внаслідок інциденту оператор Епіфанов отримав травми середньої тяжкості, а пропагандистку зґвалтували. Як зазначають у каналі, "органи правопорядку", підконтрольні окупантам, відмовилися розслідувати цю справу, а гауляйтер Балицький проігнорував звернення.

На сайті НТВ зазначається, що Ольга Зєнкова дійсно у них працює. Вона народилася в Єкатеринбурзі 21 липня 1983 року. Зєнкова отримала професію "телеведуча". На сайті НТВ її помістили у розділ "кореспонденти в регіонах".

Ба більше, Зєнкова перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську пропаганду. Її внесено у базу сайту "Миротворець".

Епіфанов теж працює на НТВ, причому вже багато років. Він знімав пропагандистські ролики на окупованій частині Луганської та Донецької областей, за що загримів до бази "Миротворця".

Як "кадирівці" "господарюють" на окупованих територіях

"Кадирівці" не беруть безпосередньої участі у бойових діях, а виконують функції загороджувальних загонів. Саме тому більшість з них "господарює" в окупованих містах. Нещодавно поблизу Токмака Запорізької області ЗСУ запустили "салют" по штабу з кадирівцями.

У понеділок, 26 грудня, стало відомо, що в окупованому Сімферополі затримано племінника Кадирова Хасана Ібрагімова, який був призначений "смотрящим" у Херсонській та Запорізькій областях. Разом з ним затримані четверо силовиків з Чечні.

Повідомлялося, що чеченці жорстоко побили чоловіка, який заступився за свою дівчину. "Кадирівці" все заперечували, але інцидент зафіксували камери відеонагляду

У так званій "ЛНР" повісився один з російських "мобіків". У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.

Згодом стало відомо, що російський окупант Вадим Сергєєв підірвав себе на гранаті, намагаючись помститися "кадирівцям". Це вже другий подібний випадок за останніх кілька днів.

Вас також можуть зацікавити новини: