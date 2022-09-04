Активно застосовує засоби ППО, інтенсивно веде повітряну розвідку та намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Ворог продовжує наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також активно застосовує засоби ППО, інтенсивно веде повітряну розвідку та намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує активно застосовувати засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - населених пунктів Михальчина Слобода у Чернігівській та Стукалівка в Сумській областях;

на Харківському напрямку - Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка;

на Слов’янському напрямку - Богородичне, Долина, Краснопілля;

на Краматорському напрямку - Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Івано-Дар’ївка, Веселе;

на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка, Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Орлівка;

на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Білогір’я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Намагається здійснювати логістичне забезпечення військ.

Як писав УНІАН, 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували у британській розвідці.

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