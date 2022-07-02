Денисенко зазначив, що інтенсивність обстрілів Луганскої області така, якої в Європі не було після 1944-1945 років.

Ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий. Водночас окупувати Донецьку область складніше.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Станом на зараз вірогідність захоплення Луганської області дуже висока, на жаль. Ми захищаємо Лисичанськ, ситуація дуже складна", - сказав він.

Денисенко зазначив, що інтенсивність обстрілів Луганскої області така, якої в Європі не було після 1944-1945 років.

Радник міністра внутрішніх справ сказав, що Донецьку область захопити набагато складніше.

"Там є по суті дві фортеці - Словянськ і Краматорськ, особливо Краматорськ. Тому, не думаю, що це так просто", - додав він.

Нагадаємо, окупанти продовжують наступати у районі Лисичанська, але місто не оточене. Метою РФ все ще залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Раніше в Американському інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.

Вас також можуть зацікавити новини: