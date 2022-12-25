Могилу російського "алігатора" знайшли на звільненій Херсонщині.

Поблизу звільненого села Суханове Херсонської області знайшли обламки ударного російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор". Поруч з ним росіяни залишили "послання" для ЗСУ.

Як повідомив український журналіст Юрій Бутусов, цей гелікоптер збила українська ППО під час боїв на Херсонщині.

"Рештки російського гелікоптера Ка-52, знищеного разом з екіпажем українською ППО біля села Суханове на Херсонщині", - написав Бутусов.

Відео дня

Поруч з "Алігатором" окупанти залишили жалюгідне послання для українських воїнів.

"Ми помстимося", - написали вони, але символічно залишили його на дерев'яному хресті.

Війна в Україні: головні новини фронту станом на 25 грудня

Вже не перший місяць російські окупанти безглуздо витрачають свій час та сили, штурмуючи "фортецю" Бахмут. Бійці ЗСУ міцно тримають оборону міста.

Крім того, на думку аналітиків, українські військові імовірно, підійшли на один населений пункт ближче до Сватового. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що гауляйтери втекла з міста.

При цьому темп просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнилося останніми днями, хоча розмірковувати, чи досяг кульмінації наступ, поки зарано.

За минулу добу українські воїни відбили ворожі атаки в районі 15 населених пунктів на Харківщині та Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: