У російського військового злочинця було три ордени "за мужність" за вбивство цивільних.

З’явились подробиці ліквідації одного з найелітніших екіпажів російських військ в Україні. Підтверджена загибель майора, який керував Ка-52 ("Алігатор"), Олексія Боровікова з позивним "Борода".

Як пише у Telegram офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"), Боровіков відзначився убивствами цивільного населення не тільки в Україні, а й у Сирії.

Військовий мав від Путіна три ордени "За мужність".

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Штефан додав, що чекає на підтвердження ліквідації його спільника, льотчика з позивним "Сіфон".

ЗСУ знищили елітний екіпаж росіян Ка-52 – що відомо

Екіпаж Ка-52 було підбито 4 грудня воїнами Дніпровської зенітної ракетної бригади. Згодом ліквідацію підтвердили й кремлівські пропагандисти.

В Росії додали, що екіпаж на всіх членів мав шість орденів "мужності" та найбільше "результативних" вильотів.

Ліквідованих представили до "золотих зірок героїв" Росії.

Втрати росіян у війні з Україною

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 93 760 окупантів. З-поміж іншого, знищено 281 літак і 264 гелікоптери.

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