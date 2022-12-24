Втім, окупанти не припиняють спроб повернути деокуповані населені пункти.

Українські воїни наближаються до Сватового Луганської області. Окупанти вивезли з окупованого міста "ЛНРівську адміністрацію".

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, зрадники та окупанти вже відчувають наближчення ЗСУ. Вони вже почали перевозити награбоване в Луганськ.

"Не хочу вангувати, але можу сказати, що зі Сватового "адміністрація ЛНРії" поїхала на Луганськ", - сказав очільник ОВА.

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Гайдай зазначив, що українські воїни відбили атаки у Білогорівці та Стельмахівці. Втім, росіяни не залишають у спокої деокуповані села Луганщини. Їх цілодобово обстрілюють, зокрема ракетами С-300 та "Шахедами".

Ситуація на Луганщині: актуальні новини

Українські воїни продовжують звільняти окуповані території Луганської області. Просування хоч і повільне, але результативне. За даними Інституту вивчення війни, українські війська, ймовірно, дійшли до ще одного населеного пункту в напрямку Сватове Луганської області.

Разом з тим Інститут вивчення війни вважає, що Росія може готувати великий наступ на північному заході Луганської області або на південному сході Харківської області.

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