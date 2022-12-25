За минулу добу противник завдав п'ять ракетних та авіаударів по території України

Українські воїни відбили ворожі атаки в районі 15 населених пунктів на Харківщині та Донбасі.

"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона, загинули мирні люди. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області", - йдеться у повідомленні Генштабі ЗСУ у Facebook.

У Генштабі також наголосили, що наша авіація протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об'єкти окупантів.

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Вже не перший місяць російські окупанти безглуздо витрачають свій час та сили, штурмуючи "фортецю" Бахмут. Бійці ЗСУ міцно тримають оборону міста.

Крім того, на думку аналітиків, українські військові імовірно, підійшли на один населений пункт ближче до Сватового. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що гауляйтери втекла з міста.

При цьому темп просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнилося останніми днями, хоча розмірковувати, чи досяг кульмінації наступ, поки зарано.

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