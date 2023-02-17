Це питання вже обговорюється.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу у першу чергу мають відправити до України усе обіцяне озброєння і лише після цього можна буде говорити про поставку літаків.

"Незалежно від рішення про літаки, я думаю, нам треба зрозуміти, що є нагальна потреба надавати підтримку прямо зараз, а постачання літаків займе час. Тому ми мусимо направити те, що вже пообіцяли, як танки та ППО", - заявив він в ефірі телемарафону.

За словами Столтенберга, партнерам також треба переконатися, що вся передана зброя працює належно й постачається достатньо боєприпасів та запчастин, аби техніка була на ходу. Він додав, що країни НАТО вже обговорюють поставки літаків Україні.

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"Зокрема і про це ми говоримо на консультаціях з країнами НАТО. Такі консультації про те, що нам варто постачати Україні тривають відтоді, як почалася війна. І ми бачимо, що підтримка з боку країн НАТО стала набагато більшою разом з тим, як стала більшою війна. Починаючи з "Джавелінів", протитанкової зброї, артилерії та ППО, далі броньовані машини, танки, а тепер ми говоримо про літаки", - підсумував Столтенберг.

Винищувачі для України

За оцінкою Повітряних сил ЗСУ, щоб замінити весь парк радянських літаків на винищувачі F-16, Україні потрібно створити щонайменше п'ять повітряних бригад.

Дещо раніше група конгресменів нещодавно закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів F-16

За останніми даними, жодна країна все ще не обіцяла надати Україні винищувачі. Однак, як повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба, є уряд, котрий взяв на себе організацію навчання українських пілотів.

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