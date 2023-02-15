Країна не може послати в Україну під час війни усіх необхідних фахівців з розгортання цієї техніки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підкреслив "довгострокову перспективу" постачання Україні бойових літаків, заявив він в інтерв’ю BBC Radio 4.

Наразі країна зосереджена на навчанні українських пілотів, про поставки винищувачів навіть у найближчі кілька років не йдеться.

"Що стосується винищувачів, я не думаю, що у найближчі місяці чи навіть роки ми передамо ці винищувачі", - сказав Воллес.

Він додав, що навчання на літаках займе багато часу: "Ви просто не можете навчитися літати за тиждень чи два".

Передачу літаків Воллес порівняв з командою Формули-1, оскільки підготовка до розгортання техніки передбачає залучення "сотень інженерів і пілотів". "І ми не збираємося посилати в Україну двісті військовослужбовців Королівських ВПС під час війни", - зазначив британський міністр.

Передача Україні винищувачів – позиція Британії та інших країн Заходу

9 лютого британський прем’єр Ріші Сунак офіційно оголосив розширення підготовки українських військових у Британії. Відтепер ЗС країни тренуватимуть ще й українських пілотів. Також Сунак дав міністру оборони Бену Воллесу доручення визначити моделі літаків, які у майбутньому можна буде передати ЗСУ.

Водночас, як наголошував сам Воллес, Британія не буде "негайно" передавати ці літаки. The Telegraph раніше писав, що Лондон погодиться відправити винищувачі тільки після виходу російських сил з окупованих територій.

Також глава Міноборони переконаний, що найзатребуванішими для ЗСУ для операцій "на землі" наразі є зброя великої дальності і зенітні ракети.

Також якоїсь чіткої відповіді щодо передачі Україні західних бойових літаків, на чому вже багато місяців наполягає Київ, не було публічно озвучено й на 9-му засіданні у форматі "Рамштайн".

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