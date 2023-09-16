Михайло Подоляк зазначив, що не можна дозволити Москві обдурити країни, які думають про майбутнє.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не пропонує мирні переговори. Кремлівський диктатор просить перепочинок, щоб накопичити сили і продовжити вбивати українців.

"Людина зайшла на чужу територію, вбила людей. Переговори про що з ним вести? Про який мир? Ні, це не про мир. Він пропонує капітуляцію. Ми повинні визнати, що він вбивав наших людей правильно, що він має право нас вирізати. Про це хочете з ним розмовляти? Сидить (Путін - УНІАН) і каже, що готовий з нами розмовляти. Про що? Про те, що він наших людей вирізав й тому не треба його карати? Ні!"- заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

При цьому він вказав, що переговори можуть вестися тільки в Гаазі, а світовій спільноті важливо зрозуміти, що не можна розмовляти з вбивцею, який демонстративно вбиває.

"Він вам не пропонує не мир, не правила, нічого. Він вам пропонує узаконити його право вас вбивати. Пропонує повернутися в традиційну для Росії гру - дайте нам перепочинок. Давайте ми сядемо на фіктивні переговори, будемо їх принижувати, а в цей час інтенсивність вогню знизитися, ми зможемо накопичити ресурс, який нам потрібен, провести певну ротацію, мобілізацію й далі продовжувати різати. Він це відкрито говорить. Не треба називати це переговорами", - обурився Подоляк.

Крім того, радник глави ОПУ на своїй сторінці в соцмережі Х написав, що Москва не здатна домовлятися, тому світ не повинен дати Кремлю знову себе обдурити.

Крім того, він вказав, що Путін говорить не про переговори в класичному розумінні, а виключно про один із сценаріїв:

натиснути на Україну і змусити її капітулювати або заморозити конфлікт до наступного етапу;

надати оперативну паузу Росії, щоб ще більше озброїти своїх терористів і продовжити здійснювати військові злочини;

уникнути програшу Росії і трансформаційної революції, щоб "не втратити обличчя".

"Все це дуже примітивно, передбачувано і банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тому ще раз - живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання колективного "Путіна", - підкреслив Подоляк.

Переговори України і Росії - останні новини

Президент Володимир Зеленський говорив, що не піде на переговори з Росією, поки московські війська залишаються на українській території. Рік тому він запропонував публічну форму переговорів, проте у Кремлі заявили, що публічних переговорів "не буває".

Водночас у Москві неодноразово маніпулюють на темі переговорів. У Путіна вимагають, щоб українці перестала захищатися та визнали окупацію територій.

Днями міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров й зовсім заявив про "змову" навколо переговорів з Україною.

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