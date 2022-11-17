Рупор Кремля звинуватив Україну в небажанні вести переговори.

У Кремлі заявили, що публічних переговорів про завершення війни "не буває".

Так спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував нещодавню пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори в публічному форматі. У Росії кажуть, що такі переговори "важко уявити".

"Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі. Але однозначно одне - українська сторона не хоче ніяких переговорів. Спеціальна військова операція триває, і її цілі повинні бути досягнуті", - сказав Пєсков.

Відео дня

Переговори з Росією: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів журналістам, що отримував від західних партнерів сигнали про готовність Путіна до прямих переговорів.

Він сказав, що запропонував публічну форму переговорів, оскільки "Росія веде війну публічну".

В українській розвідці вважають, що військові поразки РФ посилюють спроби Кремля до ведення переговорів з Україною.

Наприкінці вересня Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори, але вже з іншим президентом Росії.

Влада неодноразово заявляла, що переговори можливі тільки після повного виведення військ Російської Федерації з території України.

Вас також можуть зацікавити новини: