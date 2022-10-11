На півдні України російські окупанти не видають мобілізованим патрони через страх бунту.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.
Зокрема, командири окупантів "не видають мобілізованим патрони через страх бунту".
"У зоні бойових дій на півдні України мобілізовані російські військовослужбовці змушені переміщатися із незарядженою зброєю. Весь боєкомплект мандрує окремо. Результат передбачуваний: смерть чи полон", - йдеться у повідомленні.
Мобілізація в Росії: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.
За офіційними даними, призвати повинні були 300 тисяч осіб, серед яких тільки військовослужбовці, які перебувають у запасі. Водночас у ЗМІ повідомили про плани мобілізувати близько 1 млн осіб.
За даними ГУР МО, прихована мобілізація в Росії розпочалася ще в травні.