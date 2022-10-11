Росія, скоріше за все, вже певний час планувала завдання потужних ударів по всій території України, зазначив координатор Ради нацбезпеки США.

Російська Федерація могла планувати завдання масованих ударів по Україні ще до вибуху на Кримському мосту.

Про це координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав у коментарі CNN.

"Скоріше за все, це було тим, що планувалося впродовж певного періоду часу. Це не означає зараз, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів", - заявив Кірбі.

Відео дня

Водночас Кірбі не зміг сказати, чи президент РФ Володимир Путін остаточно змінює свою стратегію від програшної війни на полі бою до кампанії з підриву морального духу цивільного населення і заподіяння спустошливої шкоди українським містам та інфраструктурі, але представник Білого дому припустив, що така тенденція формувалася в останні дні і вже розроблялася.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил зазначив, що за минулу добу російські окупанти завдали понад 61 ракетного та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 73 повітряні цілі: 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.

За даними ДСНС, 14 осіб загинули, 97 дістали травми.

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. У РФ заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг. Було пошкоджено полотно на залізничній та автомобільній частинах мосту. Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: