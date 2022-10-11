Російська Федерація могла планувати завдання масованих ударів по Україні ще до вибуху на Кримському мосту.
Про це координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав у коментарі CNN.
"Скоріше за все, це було тим, що планувалося впродовж певного періоду часу. Це не означає зараз, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів", - заявив Кірбі.
Водночас Кірбі не зміг сказати, чи президент РФ Володимир Путін остаточно змінює свою стратегію від програшної війни на полі бою до кампанії з підриву морального духу цивільного населення і заподіяння спустошливої шкоди українським містам та інфраструктурі, але представник Білого дому припустив, що така тенденція формувалася в останні дні і вже розроблялася.
Ракетні удари РФ по Україні
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил зазначив, що за минулу добу російські окупанти завдали понад 61 ракетного та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 73 повітряні цілі: 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.
Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса.
За даними ДСНС, 14 осіб загинули, 97 дістали травми.
Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. У РФ заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг. Було пошкоджено полотно на залізничній та автомобільній частинах мосту. Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.