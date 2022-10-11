Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Російські окупанти знову атакували ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.

Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Відео дня

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Знаходитесь в укриттях!", - закликав Старух.

В області ще триває повітряна тривога.

Удари по Запоріжжю: що відомо

Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю зруйновано багатоповерхівку.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: