Сили оборони України просуваються уперед і звільняють українську землю.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що стосовно ситуації на фронті будуть хороші деталі.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Що стосується фронту, то скажу коротко, і поки що без деталей, хоч вони будуть і хороші. Просуваємося уперед і звільняємо нашу землю", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. В результаті ворожі сили змушені були тікати, залишаючи свою бойову техніку і боєприпаси, а також здаватися в полон.

11 вересня у Балаклії Харківської області відновили український мобільний зв'язок.

14 вересня Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

14 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ вже звільнили на Харківщині близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

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