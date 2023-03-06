Сильну електромагнітну інтерференцію сигналів GPS/GLONASS фіксують на північному сході Мінська.

27 лютого, після диверсії на території аеродрому в Мачулищах (Мінська область Білорусі) в районі білоруської столиці фіксували GPS-перешкоди.

Через кілька днів, 4 березня, перешкоди повернулися. Цілком можливо, що для захисту від дронів були включені засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляє проект Motolko Help.

"Редакція звернула увагу, що на північному сході Мінська знову, після тривалої паузи, спостерігається сильна електромагнітна інтерференція сигналів GPS/GLONASS. Іншими словами, на карті точності GPS-координат видно, що в районі Мінська знову почалися перешкоди в роботі навігаційних систем. Тобто координати, які, наприклад, літак отримує по GPS/GLONASS, не збігаються з його реальним місцем розташування", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

На ілюстративній карті Мачулищі ніби знаходяться поза зоною, проте це не виключає, що РЕБ використовували саме тут.

"Карта будується на основі даних від цивільних літаків, в першу чергу тих, що летять на низькій висоті. У зв'язку з цим найбільш повні дані отримують з сектора в районі Національного аеропорту "Мінськ", де літаки злітають і заходять на посадку. Над Мачулищами ж, якщо літаки і пролітають, то на ешелонах вище зони дії РЕБ. А цивільна мала авіація перебазована в лютому 2023 з Мачулищей на інші аеродроми Білорусі", – пояснює проект.

Також перешкоди можуть свідчити про те, що РЕБ працює на території командного центру білоруського угруповання ЗС РФ "Площадка 400. Купол "(біля аеропорту "Мінськ").

"Там встановлена система РЕБ, яка працювала з березня 22-го до відступу ЗС РФ з київського напрямку. Поточні перешкоди можуть свідчити, що РЕБ на Куполі запрацювала знову", – пише Motolko Help.

Диверсія на аеродромі Мачулищі - що відомо

26 лютого в результаті атаки дроном був пошкоджено російський літак дальньої радіорозвідки А-50У, що знаходився на військовому аеродромі "Мачулищі" під Мінськом. СБУ публікувала унікальне відео з того самого дрона.

А-50У залишив територію Білорусі через кілька днів. Передбачається, що борт відправився на ремонт в РФ.

Тепер злети російських винищувачів МіГ-31К проходять без ДРЛО А-50У. Експерти зауважують, що росіяни не наважуються відправити ще один такий літак в Білорусь, оскільки бояться втратити його. Всього у РФ є 9 таких літаків, 6 з них, як передбачається, працездатні.

Після диверсії білоруські силовики проводять масові обшуки. Вони націлені на людей, яких правоохоронці переслідували за адміністративно-політичними статтями протягом останніх кількох років.

Вас також можуть зацікавити новини: