МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Оновлено 13:34. Сьогоднішній виліт МіГ-31К ВКС РФ проходив без ДРЛО А-50У. Тобто можливість запуску гіперзвукових ракет "Кинжал" трохи знизилася.

У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" звертають увагу, що основна суть роботи ДРЛО А-50У у повітряному просторі Білорусі полягала у "скануванні" півночі України для виявлення роботи засобів ППО та авіації у повітрі.

"Зокрема для того, щоб МіГ-31К при необхідності міг безпечно для себе запустити ракету в обхід ППО України, інакше кажучи, щоб не збили й МіГ, і ракету", - пояснює БГ.

Відео дня

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" під Мінськом під час атак дронами було пошкоджено російський літак радіорозвідки А-50У.

Оновлено 10:55. Відбої тривог по областях.

У п'ятницю, 3 березня, по всій материковій Україні оголошена повітряна тривога. Про це свідчить мапа alerts.in.ua.

Як повідомляють моніторингові сайти, причина тривоги - злет ворожої авіації. Зазначається, що у небо піднявся МіГ-31К. Нагадаємо, МіГ-31К може переносити ракети "Кинджал". Наша ППО не може перехопити ці ракети, тому при кожному злеті повітряна тривога оголошується по всій Україні.

Водночас КОВА попереджає про можливі звуки вибухів на Київщині. Сьогодні, 3 березня, на території Вишгородського району знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Карта повітряних тривог в Україні 3 березня станом на 09:20

Атака "Шахедами" 1 березня

У ніч проти 1 березня Росія атакувала тилову інфраструктуру України дронами-камікадзе іранського виробництва. Усього було випущено чотири апарати – всі вони були збиті бійцями української протиповітряної оборони.

Також українські сили ППО у середу, 1 березня, збили над Київською областю російський безпілотник.

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