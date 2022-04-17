З понеділка вона починатиметься пізніше і закінчуватиметься раніше.

На Дніпропетровщині з понеділка, 18 квітня, скорочують комендантську годину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Гарна недільна новина. Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину", - зазначив він.

Тепер вона триватиме з 22:00 до 5:00.

Раніше тривалість комендантської години зменшили в Києві. З 17 квітня вона розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше - триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.

Ситуація у Дніпропетровській області

Як повідомляв УНІАН, вчора голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів про два "прильоти" ворожих ракет в області, що влучили у непрацюючу птахофабрику. А вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій у Павлоградському районі знищили залишки сучасної бойової ракети 9М79-1 "Точка-У".

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті дуже багато вулиць мають назви, пов'язані з Росією, - і їх треба перейменувати.

Вас також можуть зацікавити новини: