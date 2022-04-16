Сьогодні повідомлялося про два "прильоти" ворожих ракет по непрацюючій птахофабриці.

Сьогодні вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій у Павлоградському районі Дніпропетровської області знищили залишки сучасної бойової ракети 9М79-1 "Точка-У".

Про це повідомляє Головне управлення ДСНС у Дніпропетровській області.

"Групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено виїзд до місця знахідки. О 16:30 неподалік сіл Богданівка та Богуслав залишки від ракети було знищено піротехніками ДСНС", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що підриви зі знищення залишків боєприпасів є контрольованими та не загрожують оточуючим. Громадян просять зберігати спокій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів про два "прильоти" ворожих ракет в області, що влучили у непрацюючу птахофабрику.

"Точка-У": що відомо

Раніше УНІАН писав про характеристики комплексу "Точка-У". Він досі перебуває на озброєнні Збройних сил України та, як виявилось, армії РФ, яка офіційно повідомила про його списання у 2019 році, однак використовує зараз у війні проти України. Зокрема, в мережі опублікували перехоплені переговори, які це доводять.

Вранці 8 квітня війська РФ завдали удар ракетою "Точка-У" з написом "За детей" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували близько 4 тисяч цивільних. Переважно жінки, діти та літні люди чекали на евакуаційний потяг. Внаслідок удару тоді загинули 59 людей.

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