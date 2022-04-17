Вона починатиметься пізніше і закінчуватиметься раніше.

У Києві та області змінюється час комендантської години.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку", - сказав Кличко.

Міський голова також закликав киян дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як писав УНІАН, у деяких населених пунктах Київщини запровадили власну щоденну комендантську годину.

Так, на території Іванківської селищної ради Київської області у Вишгородському районі Київської області комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6:00. Тимчасові обмеження триватимуть з 13 по 18 квітня.

Нагадаємо також, що Київ та область знову почали обстрілювати. У зв'язку з цим людей, які виїхали з цієї території в безпечні місця, в КМДА просять поки не повертатися.

Зокрема, 15 квітня російськими окупанти завдали три ракетні удари по об'єктах у Київській області. А 16 квітня окупанти обстріляли Дарницький район Києва. Одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Вас також можуть зацікавити новини: