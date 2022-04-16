Птахофабрика зруйнована вщент.

В ніч з 15 на 16 квітня окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти цієї ночі двічі влучили у Дніпровський район області. При цьому було зруйновано птахоферму.

"Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - сповістив Резніченко.

Як писав УНІАН, 12 квітня біля Дніпропетровської області українські захисники збили ворожий літак росіян. Він летів з Донеччини.

10 квітня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повторно завдавши удару по аеропорту. Є постраждалі серед рятувальників.

15 березня по аеропорту у Дніпрі ворог здійснив два ракетні удари. Внаслідок цього була зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал. Були поранені.

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