Усі вони відмовилися йти за забій та намагалися влаштувати бунт.

Найманці ПВК "Вагнер" влаштували криваву розправу над російськими "мобіками" у Білогорівці Луганської області. Мобілізовані поплатилися життям за те, що відмовлялися йти в бій першими. Всього було вбито 19 загарбників.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на джерела в українській розвідці, 109 "мобіків" привезли у Білогорівку для підсилення "вагнерівців"-зеків. Уже за годину їм наказали захоплювати лісосмугу. Загиблі "мобіки" відмовилися йти у бій, заявивши, що не вони не "штрафний батальйон".

"До того ж деякі мобілізовані намагалися довести, що саме ув'язнені мають гинути на цій війні замість них", – пише видання.

Відео дня

Командири ПВК миттю розстріляли чотирьох бунтарів, змусивши інших йти у бій. Зі 105 "мобіків" зі штурму повернулися лише 18. До наступного дня змогли лише троє.

"У ту ж ніч "вагнерівці" влаштували "чмобікам" "свято" на честь їхнього приїзду – підсипали їм у кашу наркотики, після чого влаштували над ними показову розправу. Зеки холоднокровно зарізали 15 осіб, а решту – залишили живими", – пише видання з посиланням на джерело.

20 листопада "вагнерівцям" пригнали ще сотню "мобіків". Бунтувати вони не намагалися.

ПВК "Вагнера" в Україні

Ще в серпні стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених. Він їздив колоніями і закликав росіян вирушати на війну проти України. На тлі провалів і постійних втрат РФ, так країна-агресор намагається компенсувати брак живої сили.

У листопаді УНІАН вже повідомляв, що в Росії з колоній зникли тисячі ув'язнених на тлі війни в Україні. Число людей в російських колоніях за два перших місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі. Це пов'язують з тим, що ув'язнених вербують в ПВК "Вагнера".

За даними українського Генштабу, в Донецьку область переміщено окремі підрозділи окупантів з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець описав ситуацію під Бахмутом. Він зазначив, що там діють як "мобіки", так і найманці ПВК Євгена Пригожина "Вагнер".

Виявилося, у них дуже нахабна тактика. Однак це все одно не допомагає окупантам захопити Бахмут.

Вас також можуть зацікавити новини: