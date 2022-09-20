Це не дії впевненої держави і це не показник сили, вважають у Білому домі.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія буде використовувати фейкові "референдуми" як основу для анексії окупованих територій України – зараз або в майбутньому.

Як він зазначив під час брифінгу, США ніколи не визнають приєднання жодної з частин України.

"Ми знаємо, що ці референдуми будуть маніпуляційними. Ми знаємо, що Росія буде використовувати ці ганебні референдуми як підставу для анексії цих територій, зараз або в майбутньому. Якщо це станеться, США ніколи не визнають приєднання жодної з частин України", – сказав він.

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Салліван наголосив, що США зроблять все, щоб Росія заплатила за свої дії.

"Ми будемо з нашими партнерами докладати всіх зусиль для того, щоб Росія поплатилася за це, і надати історичну підтримку Україні. Ми знаємо, що президент Путін, ймовірно, оголосить про мобілізацію, що є відображенням його війни в Україні. Це не дії впевненої держави, це не показник сили, навпаки, і США з союзниками нададуть необхідну допомогу українському народу", – додав він.

"Референдум" в "ЛНР", "ДНР" та Херсонській і Запорізькій областях: що варто знати

Як писав УНІАН, окупанти зібралися влаштувати фейкове голосування відбудеться на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня. Повідомляють, що голосування на референдумах, ймовірно, буде як очним, так і заочним – поштою.

Окупанти заявляють, що офіційні результати псевдоголосувань вони оприлюднять 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

Днем раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в Херсонській області, також заявив про проведення "референдум" щодо входження до складу Російської Федерації. Аналогічне оголошення зробив голова фейкової адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

Центрвиборчком Російської Федерації збирається організувати ділянки для голосування на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях на території Російської Федерації, заявив заступник голови комісії Микола Булаєв.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що якщо Росія організовує і проведе "референдум" на новоокупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

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