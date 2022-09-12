У тимчасово окупованому Херсоні вночі гриміли вибухи. Ймовірно, детонують снаряди на складі.
Про це у Telegram повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на "Рух опору".
За даними Братчука, що вибухи лунають з вулиці Паровозної у Херсоні. Він зауважив, що вночі Херсон помстився за удари по Харкову.
"Херсон мстить за Харків. Щось з ночі детонує в районі Паровозної вулиці, інформують представники "Руху опору" "Південь". Чи не черговий склад з боєприпасами", - написав Братчук.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.
У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вже вдалося повністю відновити електропостачання.
Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму. На місці працюють рятувальники.
Тривають роботи з відновлення електропостачання в місті та області.