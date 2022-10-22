Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань.

Збройні сили України на півдні знищили 17 окупантів, РСЗВ "Град" та три склади з боєприпасами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь" за підсумками оперативної обстановки 21 жовтня.

"Нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах в Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони - ще й в Каховському. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань. Забезпечено втрати ворога в кількості: 17 рашистів, реактивна система залпового вогню "Град", танк, міномет, 3 одиниці автобронетехніки та 3 склади боєприпасів в Бериславському районі. Пошкоджено ще 6 броньованих автівок і 2 міномети", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В ОК "Південь" також наголосили, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Контрнаступ ЗСУ та втрати супротивника - важливі новини

Армія України з кінця серпня проводить контрнаступ на різних напрямках. Станом на 21 жовтня у Херсонській області від супротивників вже звільнено 88 населених пунктів.

Українські воїни активно знищують супротивників та їхню техніку й озброєння. Станом на 21 число на нашій землі вже ліквідовано, зокрема, 66 тис. 750 супротивників, 5 тис. 258 бойових броньованих машин та 372 РСЗВ.

Вас також можуть зацікавити новини: