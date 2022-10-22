У Генштабі також розповіли, що протягом п'ятниці, 21 жовтня, на українській землі було знищено близько 53 одиниць різної ворожої техніки.

За минулу добу, 21 жовтня, Збройні сили України ліквідували на українській землі ще 320 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні у живій силі від початку повномасштабного вторгнення й станом на 22 жовтня перевищили 67 тисяч осіб.

Росіяни вчора також втратили більше ніж пів сотні одиниць різноманітної військової техніки.

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Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 22 жовтня орієнтовно склали:

💀 особового складу - близько осіб ліквідовано 67070 (+320 за минулу добу),

💀 танків - 2579 (+6 одиниць за добу),

💀 бойових броньованих машин - 5266 (+8),

💀 артилерійських систем - 1653 (+5),

💀 реактивних систем залпового вогню - 373 (+1),

💀 засобів протиповітряної оборони - 189 (+0),

💀 літаків - 270 (+1),

💀 гелікоптерів - 243 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16),

💀 крилатих ракет - 329 (+0),

💀 кораблів / катерів - 16 (+0),

💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 4021 (+15),

💀 спеціальної техніки - 148 (+1).

У Генштабі додали, що остаточні дані про втрати Росії в Україні уточнюються.

Нагадаємо, оперативне командування "Південь" за підсумками оперативної обстановки 21 жовтня раніше повідомило, що ЗСУ на півдні знищили 17 окупантів, РСЗВ "Град", танк, міномет, 3 одиниці автобронетехніки та три склади з боєприпасами.

Нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах и позиціях ППО окупантів. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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