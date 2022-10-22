За минулу добу, 21 жовтня, Збройні сили України ліквідували на українській землі ще 320 російських загарбників.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні у живій силі від початку повномасштабного вторгнення й станом на 22 жовтня перевищили 67 тисяч осіб.
Росіяни вчора також втратили більше ніж пів сотні одиниць різноманітної військової техніки.
Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 22 жовтня орієнтовно склали:
💀 особового складу - близько осіб ліквідовано 67070 (+320 за минулу добу),
💀 танків - 2579 (+6 одиниць за добу),
💀 бойових броньованих машин - 5266 (+8),
💀 артилерійських систем - 1653 (+5),
💀 реактивних систем залпового вогню - 373 (+1),
💀 засобів протиповітряної оборони - 189 (+0),
💀 літаків - 270 (+1),
💀 гелікоптерів - 243 (+0),
💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16),
💀 крилатих ракет - 329 (+0),
💀 кораблів / катерів - 16 (+0),
💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 4021 (+15),
💀 спеціальної техніки - 148 (+1).
У Генштабі додали, що остаточні дані про втрати Росії в Україні уточнюються.
Нагадаємо, оперативне командування "Південь" за підсумками оперативної обстановки 21 жовтня раніше повідомило, що ЗСУ на півдні знищили 17 окупантів, РСЗВ "Град", танк, міномет, 3 одиниці автобронетехніки та три склади з боєприпасами.
Нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах и позиціях ППО окупантів. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань.
Війна в Україні
Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.
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