Тепер на росіянина чекає полон і, можливо, обмін.

У Київській області зловили російського окупанта, який відстав від своїх, коли ті втікали з Київщини.

Відповідне відео оприлюднив телеканал Espreso.TV. Після місяця переховувань росіянин сам вийшов здаватися.

Бійці територіальної оборони розповіли окупанту останні новини з фронту, а саме, – що українські воїни вже ліквідували 26 тисяч його побратимів.

Тепер на росіянина чекає полон і, можливо, обмін.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі й Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі й жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

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