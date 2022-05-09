Захід проведуть за участю росгвардійців та контрактників.

9 травня у Мелітополі та інших окупованих Росією містах України пройде хода "Безсмертного полку".

Про це повідомляє військова адміністрація Запорізької області у Facebook.

Зараз на тимчасово окупованій території області окупанти знімають з будівель українську символіку.

"У військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх мешканців Мелітополя про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста. Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю.

Раніше повідомлялося, що в окупованому селі на Харківщині росіяни проводять "перепис" побутової техніки.

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