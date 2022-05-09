Помічник Генерального секретаря ООН Амін Авад назвав удар російських військ по школі в Білогорівці яскравим нагадуванням про жорстокість цієї війни. На момент удару в будівлі ховалися близько 100 осіб.
Про це повідомляє CNN.
"Мирних громадян і цивільну інфраструктуру необхідно щадити під час війни. Ці зобов'язання з міжнародного гуманітарного права не підлягають обговоренню", - заявив координатор ООН з кризових ситуацій в Україні.
При цьому він заявив, що чим швидше мирно завершать війну, тим краще для людей в Україні й в усьому світі.
У свою чергу виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел засудила напад на школу.
"Ми ще не знаємо, скільки дітей могло бути вбито або поранено в результаті бомбардування, але ми побоюємося, що цей напад тільки додало сотні дітей, які вже загинули в цій війні", - зазначила Рассел.
Як раніше повідомляв УНІАН, 7 травня російські загарбники скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка, в підвалі якої ховалися близько 90 осіб.
За словами голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, від авіаудару по школі попередньо загинули 60 осіб. З-під завалів дістали 30 осіб, з них семеро поранені.