В ЮНІСЕФ засудили дії російських військових.

Помічник Генерального секретаря ООН Амін Авад назвав удар російських військ по школі в Білогорівці яскравим нагадуванням про жорстокість цієї війни. На момент удару в будівлі ховалися близько 100 осіб.

Про це повідомляє CNN.

"Мирних громадян і цивільну інфраструктуру необхідно щадити під час війни. Ці зобов'язання з міжнародного гуманітарного права не підлягають обговоренню", - заявив координатор ООН з кризових ситуацій в Україні.

При цьому він заявив, що чим швидше мирно завершать війну, тим краще для людей в Україні й в усьому світі.

У свою чергу виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел засудила напад на школу.

"Ми ще не знаємо, скільки дітей могло бути вбито або поранено в результаті бомбардування, але ми побоюємося, що цей напад тільки додало сотні дітей, які вже загинули в цій війні", - зазначила Рассел.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 травня російські загарбники скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка, в підвалі якої ховалися близько 90 осіб.

За словами голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, від авіаудару по школі попередньо загинули 60 осіб. З-під завалів дістали 30 осіб, з них семеро поранені.

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