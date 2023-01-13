Секретар РНБО не сумнівається, що росіянам обмежать виїзд з країни.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов впевнений, що диктаторський режим Путіна піде на закриття кордонів РФ.

Як повідомив Данілов в інтерв'ю NV, закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян "не такі добрі справи на фронті".

"Вони обов’язково закриють кордони, ми в цьому впевнені, для виїзду чоловіків до 65 років, а не до 60 років, як було раніше. Це ще раз каже про те, що в них не такі добрі справи на фронті. Але те, що сучасний Гітлер - Путін, поставив у цій війні на кін усю Росію, ми добре це бачимо", - сказав Данілов.

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Путін шукає "гарматне м'ясо"

Катастрофічні втрати окупаційної армії в Україні змусили диктатора Володимира Путіна оголосити про часткову мобілізацію військових, що знаходяться в запасі. Після оголошення мобілізації з Росії втекли до 1 млн осіб. Тоді планувалося призвати, за офіційними даними, до 300 тисяч росіян для відправки на забій в Україну.

Наприкінці грудня міністр оборони України Олексій Резніков попередив громадян Росії про те, що путінська влада готується почати нову хвилю мобілізації в січні й закрити кордони для чоловіків призовного віку. За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Росії уже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків за кордон.

За даними української розвідки, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 січня. Очікується, що мобілізувати можуть до 500 тисяч росіян. Цього разу відловлювати й відправляти вмирати на війні проти України будуть також жителів Москви і Санкт-Петербурга.

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