Водночас громадян закликали мати при собі документи, що засвідчують особу.

Від сьогодні у Львівській області комендантська скоротили тривалість комендантської години. Відтепер вона діятиме з 23:00 до 6:00.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

Він також нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки та документа, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що Львів став хабом для біженців з регіонів, де тривають бойові дії. Раніше у Львів прибув потяг з Краматорська з евакуйованими мешканцями Донецької області.

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