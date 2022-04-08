Постраждалим одразу надали медичну допомогу.

У Львів прибув потяг з Краматорська з евакуйованими мешканцями Донецької області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

"До Львова з Краматорська потягом евакуювали майже 2,5 тисячі людей. Постраждалим одразу надали медичну допомогу", - зазначив він.

Козицький запевнив, що всіх прибулих забезпечать усім необхідним.

Удар по вокзалу в Краматорську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Внаслідок удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, де тисячі людей чекали евакуації, померли вже 50 людей.

За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

З Краматорська евакуюватимуть автомобільним транспортом всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

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