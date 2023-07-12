Зокрема, знищено один розвідувальний "Орлан-10", один ударний БпЛА "Ланцет" та два БпЛА невстановленого типу.

У Миколаївській області сьогодні українські захисники знищили чотири безпілотники російських окупантів.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь". Зазначається, що їх було знищено сьогодні, 12 липня.

"На Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 4 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як поінформували в командуванні, знищено один розвідувальний "Орлан-10", один ударний БпЛА "Ланцет" та два БпЛА невстановленого типу.

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За інформацією Генерального штабу ЗСУ, авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, а також два - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Водночас, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції РЕБ противника.

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