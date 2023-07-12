Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed", усього було задіяно 15 дронів-камікадзе.

Українська авіація упродовж доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах ворога", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції РЕБ противника.

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Також в Генштабі поінформували, що протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed", усього було задіяно 15 дронів-камікадзе.

"В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Також, ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - мовиться у зведенні.

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На Таврійському артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби знищили 22 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, українські захисники знищили 6 ворожих ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенітний ракетний комплекс "Бук", переносна РЛС "Кредо-М", РЕБ "Борисоглебськ" та автомобільна техніка. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулось 22 бойових зіткнення.

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