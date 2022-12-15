Жителів Харкова та області закликали бути максимально акуратними та за можливості перебувати в укриттях.

У четвер, 15 грудня, Російська Федерація завдає ударів по Харківській області та обласному центру. Це сталося після оголошення у регіоні повітряної тривоги.

Спочатку повідомлення про вибухи в Харкові з'явилися у місцевих пабліках. Згодом цю інформацію підтвердив у своєму Телеграм-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов:

"Увага! Жителі Харківщини, перебувайте в укриттях. Окупанти задають ударів".

Згодом про вибухи в Харкові повідомив і мер міста Ігор Терехов: "У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти".

О 15:19 Синєгубов додав, що є влучання у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Наразі інформації про постраждалих немає.

Повітряна тривога у Харківській області 15.12.2022

Повідомлення про те, що в Харкові та області гучно, почали з'являтися після 14:32. Такий вигляд мала карта повітряних тривог:

Ситуація у Харкові та області

На початку повномасштабної війни проти України російські загарбники окупували значну частину Харківської області. У вересні область була майже повністю звільнена від окупантів. Але РФ продовжує завдавати ударів по регіону з повітря.

На початку грудня повідомлялося, що у Харкові почали відбудовувати Північну Салтівку - район, який найбільше постраждав від рашистських обстрілів.

7 грудня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Печенігах на Харківщині.

15 грудня вранці з'явилася інформація, що в Харківській області Росія вела інтенсивні обстріли на Куп'янському напрямку, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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