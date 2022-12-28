Обидва отримали вибухові травми.

У лісі на Харківщині на ворожій міні підірвались чоловік з 7-річною дитиною. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від мін та нерозірваних боєприпасів, залишених російськими окупантами. На жаль, страждають діти. У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик", - зазначив він.

За даними Синєгубова, обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Відео дня

Голова ОВА закликав усіх до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області.

"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя. У жодному разі не торкайтеся підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертайтеся до правоохоронців або рятувальників ДСНС", - наголосив Синєгубов.

Замінованість на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області у жовтні на ворожій міні підірвалися піротехніки. Тоді внаслідок вибуху одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Усім постраждалим - до 30 років. За даними лікарів, вони перебувають у вкрай тяжкому, але стабільному стані. У двох із них - ампутації кінцівок, ще у двох - численні переломи, один із черепно-мозковою травмою

Вас також можуть зацікавити новини: