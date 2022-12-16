У Харківській області зафіксовано прильоти 10 ворожих ракет.

Російська ракета влучила у лікарню в нещодавно деокупованому Куп'янську. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, о сьомій ранку ворожа російська ракета С-300 влучила у лікарню у місті Куп’янськ. Частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт тощо. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Також він повідомив, що внаслідок ракетної атаки Харків повністю знеструмлено. В області електропостачання немає частково. У Харкові електротранспорт та метрополітен не працюють.

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Загалом, за його даними, окупанти вдарили по Харківщині десятьма ракетами.

Ракетний удар по Україні 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 16 грудня, росіяни здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Внаслідок влучань по енергооб'єктах у кількох областях по всій Україні запроваджуються аварійні відключення світла.

Зокрема, внаслідок ударів росіян по критичній інфраструктурі Харкова місто залишилося повністю без електрики. Повідомлялося також про проблеми зі зв'язком.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що окупанти випустили по Україні понад 60 ракет, ППО спрацювала непогано. Про точні результати роботи ППО буде повідомлено після завершення атаки.

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