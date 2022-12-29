Поки інформації, куди саме влучили окупанти, немає.

У четвер, 29 грудня, Росія з самого ранку атакує низку українських міст, серед них - Харків. Спочатку про вибухи повідомили місцеві пабліки, потім інформацію підтвердив мер міста Ігор Терехов.

"Ракетна атака на Харків. У місті серія вибухів. Попередньо - прильоти в Слобідський район", - написав він.

По яких об'єктах били й чи є постраждалі - інформація поки уточнюється.

Відео дня

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.

"Під прицілом - критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - пише він.

Ракетна атака РФ по Харкову 28 грудня

У середу, 28 грудня, у Харкові та області вранці пролунала серія вибухів. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

В Офісі президента пізніше підтвердили ракетний удар по Харкову. На місце виїхали підрозділи ДСНС.

Потім з'явилося уточнення, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває в лікарні в стані середньої важкості", - написав пізніше голова ОВА Синєгубов.

Вас також можуть зацікавити новини: