Мати хлопця отримала паспорт окупантів, а він сам залишив своє українське громадянство.

На окупованій території Херсонської області затримали 17-річного підлітка. Він спалив прапор Росії і написав перед сільрадою, де працює його мама, "Слава Україні".

Як повідомляє "Осторожно, новости", інцидент стався кілька днів тому біля будівлі сільради у селищі Першотравневе, що поблизу Мелітополя. Невідомий спалив прапор Росії, а також так званий "прапор Херсонської області", придуманий окупантами. На прилеглій території написали білою цеглою "Слава Україні". Окупанти порушили кримінальну справу за статтею 329 КК РФ (наруга над державним прапором).

Підозрюваного затримало - ним виявився син 45-річної жінки, яка після приходу російських військ у регіон отримала паспорт РФ і почала працювати у сільраді. При цьому 17-річний Ростислав П., який підпалив прапор за допомогою цигаркових недопалків, залишився громадянином України.

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"Мати хлопця опитали та відпустили під зобов'язання про явку, йому може загрожувати до року ув'язнення", - пише канал.

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