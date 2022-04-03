Бійці спалювали триколор під вигуки "Слава Україні".

Представники грузинського добровольчого батальйону в Гостомелі Київської області показали своє ставлення до Росії. Бійці спалили російський прапор.

Відповідне відео оприлюднили в YouTube.

Добровольці з Грузії спалили прапор РФ на тлі розбитого Ан-225 "Мрія". При цьому бійці вигукували "Слава Україні".

На кадрах видно, що з першого разу у військових не вийшло підпалити тканину. Ганчірка виявилася дуже тонкою, тому легко порвалася. Згорів російський прапор вже на землі за допомогою декількох запальничок.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель був знищено літак "Мрія".

Держпідприємство "Антонов" закликало заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Командир знищеного окупантами найбільшого вантажного літака у світі Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов одним з перших потрапив на аеродром Гостомеля після його звільнення. За його словами, вціліли деякі двигуни, елементи крила, стійки шасі, але оцінку придатності цих вузлів даватиме експертна комісія. На фюзеляжі літака видно численні дірки від влучень снарядів. Частина літака згоріла в результаті пожежі, крила і ніс після численних обстрілів лежать на землі.

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